Che possibilità ha la Nazionale turca di fare strada al Mondiale 2026? Rispondendo a questa domanda di Anadolu Ajansı, Lilian Thuram, leggenda del calcio francese, ha risposto così: "Visto che i miei figli giocano in Italia (Marcus nell'Inter e Khephren alla Juve, ndr), ovviamente conosco Calhanoglu, che gioca nell'Inter. È un giocatore fortissimo, uno dei migliori centrocampisti al mondo. In rosa c'è anche Arda Guler del Real Madrid, è un giovane di grande talento e può creare problemi a qualsiasi difesa. Quindi spero che la Turchia arrivi molto lontano, e quando hai una buona squadra, può succedere. E, storicamente, la Turchia è già arrivata molto lontano. Quindi, finché i giocatori che indossano la maglia turca crederanno di poter andare anche oltre il terzo posto, non ci saranno limiti".

A proposito delle chance di vittoria della sua Francia, Thuram ha aggiunto: "Credo che da molto tempo chi lavora per i settori giovanili in Francia stia facendo un lavoro eccellente perché, per generazioni e generazioni, sono diversi i talenti che sono stati scoperti. La Francia è un'ottima squadra, ma bisogna stare molto attenti. Credo che non sia solo perché si hanno grandi giocatori che si può vincere la Coppa del Mondo".