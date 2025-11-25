All'arrivo al Riyadh Metropolitano di Madrid, Cristian Chivu presenta il match contro l'Atletico ai microfoni di Sky Sport.

Che tipo di reazione ti aspetti dopo il derby?

"Ci siamo rialzati sempre dopo il derby, mi aspetto la stessa cosa. Sarà una partita importante come quella di domenica, con una squadra seria. Una partita di Champions dove dobbiamo proseguire il nostro cammino".

Quali sono le cose che deve fare l'Inter per non concedere spazi all'Atletico Madrid?

"Assomiglia a quello che è stato domenica: organizzazione, ripartenze, qualità. Bisognerà essere propositivi, fare il nostro gioco, fare le preventive e un giro palla più veloce di quanto fatto domenica ed essere più cinici".

Sommer giocherà? Ultimamente è finito al centro delle critiche.

"Devo difendere i miei giocatori, ne ho 22 molto bravi e tutti meritano di giocare nell'Inter. Poi tutti si chiedono se uno sarà titolare o subentra. Ultimamente ho letto la filosofia di Arteta, quelli che partono e quelli che finiscono. Il ruolo del portiere è differente, Pepo Martinez avrà le sue opportunità e toccherà anche a lui quando si sentirà pronto dopo quel momento difficile che ha avuto".