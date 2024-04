In attesa della festa scudetto e della seconda stella, Steven Zhang lavora per tenersi stretta l'Inter. Un'indiscrezione confermata anche da Sportmediaset. I contatti con Oaktree sono continui e fitti, l'obiettivo è quello di rinnovare il prestito con un arco temporale più corto e con interessi più alti per convincere il fondo statunitense a dare il via libera.



Ma non solo, perchè Zhang ha dato l'ok anche ai rinnovi di Lautaro e Barella fino al 2028: i due giocatori diventeranno i più pagati della rosa. Tutto mentre si è pronti a blindare anche Inzaghi con un nuovo contratto.