Ultime novità dal centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport, non è escluso che domani la coppia d'attacco titolare possa essere quella formata da Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. Sarebbe un cambio rispetto all'ultima partita di Montecarlo, dove col capitano è partito dal 1' Thuram.

Piano pian ci si avvicina alla prima di campionato e proprio il francese è al momento fermo a zero gol nelle amichevoli, mentre sia l'argentino che il nuovo acquisto francese hanno sempre segnato e anche Pio Esposito è già andato a segno contro l'Inter Under 23.