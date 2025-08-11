Il presidente del Besiktas, Serdar Adali, ha parlato in conferenza stampa del possibile colpo Jadon Sancho per il club turco. "Voglio il giocatore tanto quanto lui vuole noi. Abbiamo un budget da rispettare ed è per questo che è cruciale la volontà del giocatore di venire in Turchia. Lavoreremo per concludere l'operazione. Se ci sarà l'occasione di acquistarlo, lo faremo. I tifosi stiano tranquilli", le parole del dirigente.

Il giocatore è stato accostato in questi giorni anche all'Inter come possibile alternativa ad Ademola Lookman nel caso in cui l'anglo-nigeriano non dovesse sbarcare a Milano.