Rottura totale tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain. L'estremo difensore, secondo quanto riportato da Sky Sport, non è stato convocato dai parigini per la Supercoppa Europea, in palio mercoledì 13 agosto alle 21 a Udine contro il Tottenham.

Donnarumma, riportano da Sky, non ha svolto l'allenamento di oggi coi compagni ed è andato via nella tarda mattinata dal centro sportivo. Il giocatore non è per nulla felice, ha la sensazione di star subendo un'ingiustizia per quanto fatto nelle ultime stagioni e soprattutto negli ultimi sei mesi, nei quali è stato determinante per le vittorie del Paris Saint-Germain.

Il contratto è in scadenza tra un anno ma il club gli ha già comunicato che il titolare sarà Chevalier, per cui Donnarumma rischia di non giocare nell'anno che porta al Mondiale. Deve quindi trovare, se vuole andare via, un club in grado di pagare una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro per il cartellino, ovvero quanto preteso dal PSG per cederlo.