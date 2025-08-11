Yann Bisseck e Piotr Zielinski viaggiano verso la convocazione per l'amichevole di domani che vedrà l'Inter protagonista sul campo del Monza. Il tedesco e il polacco, riferisce il Corriere dello Sport, ieri si sono allenati regolarmente in gruppo agli ordini di Cristian Chivu che ha guidato una doppia seduta a due giorni dalla vittoria a domicilio contro il Monaco. Per quanto riguarda il ritorno in campo di Davide Frattesi, bisognerà attendere la prima di campionato.