Josep Martinez sembra in corsia di sorpasso per diventare il portiere titolare dell'Inter nella prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport le quotazioni dell'estremo difensore spangolo sono in rialzo rispetto a qualche settimana fa e così l'ipotesi Vicario, oggi tesserato col Tottenham, va in secondo piano. In pole c'è proprio Pepo, oggi il favorito per raccogliere l'eredità di Yann Sommer.

Non è una decisione definitiva, si legge sul quotidiano. Però è diventata la soluzione più probabile, pur in uno scenario che chiaramente potrebbe ancora cambiare. La scelta della società nasce non solo dall'ottima prestazione sfoderata contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, nella quale Martinez è stato determinante con una serie di parate, ma anche da un atteggiamento diverso, con meno distrazioni, mostrato dall'estremo difensore nel lavoro quotidiano. Atteggiamento notato anche da chi dovrà fare le valutazioni del caso.

La stagione dell'ex Genoa non è stata semplice. Martinez viene dall'incidente stradale dello scorso 28 ottobre in cui ha perso la vita un anziano signore in carrozzina e questo lo ha segnato. L'Inter gli è stata vicinissima, lo ha supportato. E sotto l'aspetto tecnico, quando chiamato in causa, lo spagnolo non ha mai deluso nemmeno nella passata stagione. Al contrario, ha sfoderato parate importanti.

L'altra considerazione che ad oggi sposta l'ago della bilancia verso lo spagnolo è di natura economica. Le risorse sul mercato non saranno tantissime. Ci sono tanti contratti in scadenza e serviranno ricambi. Puntare su un portiere che è già in casa permetterebbe di destinare altrove tali risorse. E per il vice-Martinez? L'idea potrebbe essere quella di confermare Sommer e dargli un ruolo da "dodicesimo", anche se ad oggi è più probabile che la soluzione venga cercata altrove, fuori dalla rosa attuale, una volta che l'idea di puntare su Pepo diventerà reale e definitiva.