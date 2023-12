Premiato agli 'AS Sports Award 2023' come miglior calciatore della scorsa edizione de LaLiga, Antoine Griezmann ha parlato così dal palco dopo aver ricevuto il riconoscimento: "È una gioia per me e per i miei colleghi essere qui, continuiamo così per tornare l'anno prossimo - le parole del fuoriclasse francese -. Mi sto davvero divertendo dentro e fuori dal campo. Sappiamo che il campionato è lungo e che ci sono momenti belli e momenti brutti ma abbiamo un gruppo forte".

Infine una battuta sull'Inter, avversaria dei Colchoneros agli ottavi di finale di Champions League: "Chi vedrà la partita si annoierà un po', saranno due sfide tra squadre alla pari, che lavorano tantissimo senza palla. Sarà un grande duello per chi è in campo, meno per gli spettatori. Il Cholo ci dice che dobbiamo vincere qualunque cosa accada".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!