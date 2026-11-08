Novità in casa Italia in vista dei prossimi impegni di Nations League. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di aggiungere un convocato all'ultimo minuto. Si tratta di Federico Gatti, difensore della Juventus, per le sfide contro Francia e Belgio, in programma rispettivamente a Milano e Bruxelles.

Il centrale bianconero, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Fiorentina allo stadio Franchi nell'undicesima giornata di Serie A, si aggregherà al gruppo azzurro nelle prossime ore. Gatti è infatti atteso al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove raggiungerà i compagni per preparare i due appuntamenti internazionali.