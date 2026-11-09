Inter-Como restituisce un’analisi tattica perfetta a favore dei nerazzurri, che sanno gestire i momenti con forza e maturità, senza andare mai in affanno. Nel primo tempo l’Inter si presenta con il classico 3-5-2, cercando di sfruttare l’ampiezza con Dimarco e Spence, mentre Barella, Calhanoglu e Zielinski lavorano per dare ritmo e superiorità in mezzo al campo. Il Como di Fabregas risponde con un 4-2-3-1, provando a costruire dal basso e a trovare Nico Paz, Baturina e Da Cunha tra le linee, ma la pressione nerazzurra rende complicata la gestione del pallone. L’Inter è più aggressiva, recupera bene e attacca con maggiore velocità, soprattutto sulle corsie laterali, dove Spence riesce a creare superiorità e a servire Pio Esposito per il vantaggio. Il Como prova a reagire attraverso Perrone, Milla e Nico Paz, ma fatica a trovare spazio centralmente e viene spesso costretto a giocare lontano dalla porta. I nerazzurri, invece, sfruttano meglio le situazioni offensive e trovano il raddoppio con Thuram, bravo a inserirsi negli spazi e a concretizzare una manovra che premia la maggiore intensità della squadra di Chivu. Bastoni, Akanji e Carlos Augusto garantiscono solidità dietro, mentre Barella continua a essere fondamentale per il recupero palla e la gestione delle transizioni, trovandosi ovunque nel campo quando è ora di attaccare.

Ordine e compattezza

Nel secondo tempo Fabregas prova a cambiare qualcosa, inserendo Ricci e Smolcic e cercando di alzare il baricentro del Como, che passa a una gestione più aggressiva del possesso. Nico Paz, Baturina e Douvikas provano a trovare maggiori soluzioni offensive, mentre Da Cunha cerca di accompagnare la manovra e dare più dinamismo alla squadra. L’Inter, però, gestisce bene il vantaggio, abbassando il ritmo e disponendosi spesso con un 5-3-2 in fase difensiva, con gli esterni che rientrano e il centrocampo che protegge gli spazi centrali. Calhanoglu detta i tempi, Barella continua a lavorare in entrambe le fasi e Zielinski accompagna le ripartenze, mentre Thuram rimane un riferimento importante per attaccare la profondità. Gli ingressi di Caqueret, Kaiki e Liberali danno al Como qualche soluzione in più, ma la squadra di Fabregas fatica a trovare continuità negli ultimi metri. Nico Paz prova ad accendersi venendo a prendersi la palla molto dietro, ma l’Inter mantiene ordine e compattezza, gestendo senza particolari problemi il risultato fino alla fine.

Organizzazione e concretezza

L’Inter dimostra maggiore equilibrio, intensità e capacità di leggere le diverse fasi della partita, sfruttando bene gli esterni e la qualità del centrocampo. Il Como paga soprattutto le difficoltà del primo tempo e la poca incisività offensiva, non riuscendo a trasformare il possesso in occasioni concrete. Il 2-0 premia quindi una squadra nerazzurra più organizzata e concreta, capace di controllare la partita e dettare i ritmi dall’inizio alla fine.