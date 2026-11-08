Marcus Thuram continua a trascinare l'Inter e le sue prestazioni non passano inosservate neppure sul fronte contrattuale. L'attaccante francese è stato ancora protagonista nel successo per 2-0 contro il Como, firmando la rete del raddoppio e confermandosi il principale riferimento offensivo della squadra durante l'assenza per infortunio di Lautaro Martinez. Un rendimento che sta rafforzando la volontà della società nerazzurra di programmare il futuro insieme al proprio numero 9. A rivelarlo è Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha fornito aggiornamenti sulle strategie dell'Inter.

"Sulla vittoria dell'Inter c'è il volto di Marcus Thuram, l'Inter ha tutta l'intenzione di sedersi ad un tavolo con il procuratore di Marcus Thuram, Meïssa N'diaye, e di lavorare al suo contratto. Thuram si sta aiutando, partita dopo partita, soprattutto in questa fase senza Lautaro Martinez. Ha aiutato l'Inter con prestazioni eccezionali, a volte da riferimento quasi unico davanti come nel caso del derby".

Romano: "Thuram non è una priorità urgente". Le novità sugli altri rinnovi

Il rinnovo dell'attaccante rientra dunque nei programmi della dirigenza, anche se non rappresenta un'operazione da chiudere nell'immediato.

"Thuram si sta aiutando anche da un punto di vista contrattuale", ha spiegato Romano, precisando che il club intende affrontare diverse situazioni nei prossimi mesi. Tra queste c'è quella di Carlos Augusto, il cui rinnovo sarebbe ormai vicino. Per Federico Dimarco, invece, l'Inter ha già esercitato l'opzione contrattuale, ma è previsto un successivo confronto per discutere un nuovo accordo. Attenzione anche al futuro di Hakan Calhanoglu: la società incontrerà il suo procuratore nelle prossime settimane per affrontare la questione. Quanto a Thuram, Romano ha chiarito: "Non è un discorso urgente ma c'è la volontà dell'Inter di preparare un percorso contrattuale anche per lui".