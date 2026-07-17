Si è chiuso il quadro del primo turno preliminare di Champions League con le ultime quattro partite: l’Universitatea Craiova ha eliminato i bielorussi dell’ML Vitebsk con un risultato complessivo di 5-1, dopo la vittoria per 1-0 ottenuta mercoledì. La vittoria ha coronato una settimana storica per la squadra rumena, dopo che lo scorso fine settimana la squadra si era aggiudicata la Supercoppa rumena ai rigori – il terzo trofeo nazionale vinto dal club nel 2026.

L’Egnatia, club albanese, ha battuto 6-1 il Petrocub of Moldova, eguagliando il più ampio margine di vittoria mai ottenuto da un club albanese in una competizione europea. Il risultato complessivo di 7-2 ha permesso all’Egnatia di superare per la prima volta nella sua storia un turno della UEFA Champions League. Vittoria in trasferta per il Kairat Almaty che ha battuto 2-0 il Sutjeska Niksic. Infine, il Klaksvik ha bissato il successo dell'andata superando per 2-1 i lussemburghesi dell'Atert Bissen.