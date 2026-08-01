L’Inter supera il Manchester City ai calci di rigore nell’amichevole disputata a Hong Kong. La sfida è terminata 1-1 nei tempi regolamentari, con i nerazzurri che si sono poi imposti per 4-2 nella lotteria dal dischetto. Un test di alto livello per entrambe le squadre, utile per mettere minuti nelle gambe e valutare il lavoro svolto durante la preparazione, in una gara intensa e combattuta contro una delle formazioni più importanti del panorama europeo.

Le dichiarazioni di Semenyo nel post-partita

Al termine della partita ha parlato Antoine Semenyo, soffermandosi sulle proprie caratteristiche offensive e sulla necessità di variare le soluzioni per non diventare prevedibile: "A volte, guardando i miei filmati, ho la sensazione di essere prevalentemente sul piede destro, quindi cerco di variare un po’, voglio stupire gli avversari e non essrere prevedibile. Una volta che scendo sulla linea un paio di volte, nella loro testa pensano: “Andrà di nuovo giù per la linea?” e a quel punto è l’opportunità per andare a destra…". L’attaccante ha spiegato come il continuo cambiamento delle proprie scelte sia fondamentale per mettere in difficoltà i difensori avversari e creare nuove opportunità in fase offensiva. La sfida contro l’Inter ha rappresentato un’occasione importante per il Manchester City per proseguire il proprio percorso di preparazione, mentre i nerazzurri hanno raccolto indicazioni positive dal confronto con una squadra di vertice.