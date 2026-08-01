L’Inter supera il Manchester City ai calci di rigore nell’amichevole disputata a Hong Kong. Dopo l’1-1 maturato nei 90 minuti, la sfida si è decisa dagli undici metri, dove i nerazzurri si sono dimostrati più precisi conquistando una vittoria importante nel percorso di preparazione. Una partita intensa contro una delle squadre più forti d’Europa, con l’Inter capace di reggere il confronto e di trovare il successo nella lotteria finale dei rigori. Dal dischetto gli uomini di Chivu hanno mostrato freddezza, mentre per il City sono arrivati gli errori decisivi che hanno indirizzato il risultato. A seguire la sequenza dei tiri dal dischetto.

Tutti i rigori di Inter-Manchester City ️



Ad Hong Kong i nerazzurri battono gli inglesi ai rigori dopo l’1-1 nei 90 minuti ✅#InterCity #Amichevoli #DAZN pic.twitter.com/w4k68Jyk1T — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 1, 2026