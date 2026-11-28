INTER-GENOA 1-0 (30' Lautaro Martinez)

LIVE MATCH

35' - Wiafe si scontra con due difensori nel tentativo di colpire di testa, Provedel esce e blocca.

33' - Lautaro prende applausi anche per un ottimo ripiegamento in difesa.

32' - Wiafe spinge Barella, un fallo che appare netto non viene sanzionato da Ayroldi. San Siro protesta.

IL GOL DI LAUTARO: Perde palla Ehizibue, l'Inter si ributta in avanti con Barella che appoggia su Diouf. Il francese è bravo a trovare il capitano che approfitta di una difesa non impeccabile e con un diagonale perfetto lascia sulle gambe Biljow.

30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

28' - Altro contropiede del Genoa, tiro di Messias alto. Carlos Augusto ammonito per un pestone ai danni di Ellertsson.

26' - Wiafe rimette un pallone in area nerazzurra, Marcandalli colpisce di testa ma senza impensierire Provedel.

25' - E sono due! Ancora Osmajic va di testa sul cross di Messias, ancora Provedel vola e devia in corner.

23' - Parata clamorosa di Provedel su Osmajic. Uno-due Ellertsson-Mitaj, cross dell'albanese che imbecca Osmajic dimenticato dalla difesa e da Akanji in particolare, grandissimo riflesso del portiere.

23' - Combinazione Osmajic-Messias, il tiro dell'ex Milan è decisamente strozzata e termina a lato.

20' - Altro cross di Dimarco, Mitaj intercetta e spazza.

17' - Barella ferma Traoré che prova la ripartenza e viene ammonito tra le proteste.

16' - Barella strappa palla ad un avversario e rilancia l'azione Inter, cross di Dimarco che mette in difficoltà il Genoa costringendolo a rifugiarsi in corner con Otoa.

14' - Ellertsson svetta di testa sul cross di Wiafe, ma non impatta bene col pallone mandando fuori.

13' - Carlos Augusto centra il palo! TIro dalla distanza del brasiliano, la palla colpisce il legno con Bijlow che era sulla traiettoria.

12' - Chance per Dimarco! Azione costruita bene dall'Inter, Jones si gira e appoggia su Dimarco che prova il tiro dopo una finta trovando una deviazione.

10' - Fuorigioco segnalato a Thuram, scelta che lascia non pochi dubbi...

9' - Altra deviazione di testa, altro corner per i rossoblu.

8' - Genoa che guadagna campo e riparte con la sgroppata di Traoré che guadagna il primo corner del match. Al quale ne segue subito un altro.

7' - Brutto lancio di Sucic che voleva servire Diouf ma manda la palla direttamente in fallo laterale.

5' - Barella intercetta un buon pallone e serve Thuram il cui cross si perde nel vuoto, anche se il francese viene pizzicato in fuorigioco.

4' - Inter che gioca il pallone con passaggi volanti, prima che Vasquez spazzi in fallo laterale.

3' - Diouf cerca il dialogo con Barella, Mitaj ci mette il piede e intercetta il passaggio.

2' - Ayroldi interrompe involontariamente un'azione dell'Inter, chiama palla e scodella.

----

20.46 - Sarà dell'Inter il primo possesso del match: PARTITI!

20.44 - Lautaro e Vasquez davanti all'arbitro Ayroldi per il sorteggio.

20.42 - Inter e Genoa entrano in campo per il prepartita.

20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

20.33 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, fra poco ci sarà il calcio d'inizio.

----

IL TABELLINO

INTER-GENOA 1-0

MARCATORE: 30' Lautaro Martinez

INTER: 49 Provedel; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 8 Sucic, 21 Jones, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 5 Stankovic, 6 Stones, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 46 Bovio, 53 Lavelli, 94 Esposito, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu

GENOA: 1 Bijlow; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 3 Ehizibue, 25 Traoré, 71 Wiafe, 2 Mitaj; 77 Ellertsson, 10 Messias; 18 Osmajic.

In panchina: 39 Sommariva, 99 Stolz, 4 Amorim, 9 Vitinha, 11 Meichtry, 16 Drameh, 17 Havel, 20 Sabelli, 31 Puczka, 32 Frendrup, 74 Doucouré, 76 Venturino, 92 El Shaarawy, 97 Sow.

Allenatore: Daniele De Rossi

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Bindoni - Barone. Quarto Ufficiale: Sacchi. VAR: Meraviglia. AVAR: Dionisi.

Note

Ammoniti: Barella (I)

Possesso palla: 74%-26%

Tiri in porta: 1-2

Tiri totali: 4-8

Corner: 2-5