Al termine di Inter-Lecce, il nostro editorialista Filippo Tramontana ha commentato la serata del Meazza: "L'Inter nel primo tempo gioca bene, concede poco al Lecce e chiude avanti il primo tempo con merito grazie a Bisseck. Nella ripresa le forze mancano ma sale in cattedra Arnautovic con una grande partita: tiene su la squadra, fa sponde, subisce tanti falli, insomma fa il lavoro di attaccante. Poi la genialata per il raddoppio di Barella. Bravi tutti, menzione per l'austriaco e Bisseck".