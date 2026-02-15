Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu parla così a Inter TV dopo la vittoria di oggi contro la Juventus: “Oggi potevamo fare meglio, credo ci siano pesati gli ultimi due anni di queste partite contro Milan e Juventus dove spesso ci è girata male, ma siamo stati bravi.

L’abbiamo sbloccata, siamo stati bravi a portarla a casa anche se abbiamo commesso errori. Spero che questa partita ci dia la mentalità per affrontare al meglio questo tipo di partite che ci servono se vogliamo essere competitivi”, ha concluso.