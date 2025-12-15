Il migliore è Lautaro, il peggiore Akanji, ma per La Gazzetta dello Sport è comunque un'Inter da 6,5. Così come il suo allenatore, che prende lo stesso voto. Fa meglio di mezzo punto il capitano, grimaldello dell'Inter con un gol che è una dimostrazione di forza.

Partita da 6, invece, per Sommer: "innocente" sul gol di Vitinha. Benissimo Bisseck, voto 7, infilza Leali ed è attento quando il Genoa spinge a tutta. Meno bene gli altri due centrali, Akanji che si appisola sul 2-1 e Bastoni che ha responsabilità sempre sulla rete genoana.

Gara da 5,5 anche per Luis Henrique, che fa diversi passi indietro. Sufficienti Barella e Zielinski, "accusato" quest'ultimo di una regia "abbastanza normale". Pagella da 6 per Sucic, "ma deve incidere di più". Sempre da 6 la prova di Carlos Augusto, che contiene bene Norton-Cuffy.

In attacco sufficienza per Pio Esposito e per il subentrato Thuram. Tra i subentrati 6 anche a Mkhitaryan, che entra nel momento più difficile. Senza voto Diouf e De Vrij. Nel Genoa il migliore è Ekuban con 6,5.