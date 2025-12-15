L'Inter batte il Genoa 2-1 e supera in un colpo solo Milan e Napoli, fermati rispettivamente da Sassuolo (2-2) e Udinese (1-0). La squadra nerazzurra torna prima in classifica, il tecnico si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ora la possibilità in Arabia di alzare il primo trofeo stagionale.

Sezione: Web Tv / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
