"Il primo posto vale tanto, ma la stagione è lunga. Per ora siamo contenti ma dobbiamo continuare così". Yan Bisseck esprime con queste parole la sua felicità per il successo raggiunto dall'Inter in casa del Genoa, ieri a Marassi, grazie anche a un suo gol.

"Uno contro uno in difesa? Va benissimo così, abbiamo difensori forti e non abbiamo paura. Credo sia il modo giusto, continuiamo così", risponde il tedesco parlando ai microfoni de La Domenica Sportiva.

Il centrale nerazzurro, oltre alla rete che ha sbloccato la partita, ha portato a casa un'ottima prova difensiva confermando il buon momento di forma a livello personale.