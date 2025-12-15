Il Corsport dà un 6 in pagella a Doveri, che però non convince del tutto in Genoa-Inter: "Solita gestione disciplinare ondivaga (eppure il giallo ad un componente della panchina del Genoa dopo 11’ aveva fatto ben sperare), ma non ci sono errori cruciali né episodi particolari".

"Rischia molto Marcandalli poco dopo la mezzora del primo tempo, si fa prendere il tempo da Sucic che entra in area, il giocatore rossoblù mette le mani addosso all’avversario, rischiano qualcosa - si legge -. E’ Otoa che tiene in gioco Lautaro quando viene servito da Pio Esposito nell’azione del gol di Bisseck".

Sezione: Rassegna / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 09:52 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
