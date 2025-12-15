Qualche sofferenza, ma l'Inter è l'unica delle squadre di altissima classifica che si salva dallo Squid Game domenicale. Perde il Napoli, pareggia il Milan, mentre la squadra di Chivu torna in testa da sola come non accadeva dalla trentaduesima giornata del passato campionato.

Serviva una vittoria brutta e sporca, dopo il ko col Liverpool, ed è arrivata Chivu propone una squadra con tanti chili e forza motrice ed alla fine ha ragione. Non è invece fortunatissima la scelta di De Rossi di puntare su Ellertsson e non su Thorsby, considerato che proprio l'islandese è in marcatura su Bisseck sullo 0-1. Il tedesco cancella così l'errore dello scorso anno proprio a Marassi, un fallo di mano nei minuti finali che diede il 2-2 su rigore al Genoa.

Sempre a Genova rompe un tabù Lautaro, che in questo stadio non aveva mai segnato contro il Grifone e col gol numero 165 "vede" Boninsegna a 171. Il suo gol, spallata dopo spallata, è il simbolo della fisicità nerazzurra nel primo tempo.