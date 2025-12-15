Buono il primo gol dell'Inter: Lautaro parte in posizione regolare quando riceve il pallone di Esposito prima di scaricare per Bisseck. Lo certifica anche la moviola della Gazzetta dello Sport.

Giallo in area genoana al 33', quando rischia Marcandalli che ferma Sucic in area: secondo la rosea, la mano del difensore del Genoa è appoggiata sul corpo del nerazzurro. Al 73’ ammonito Barella per proteste per un fallo di mano che non c’era.

Sezione: Focus / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 08:42 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
