Sono state rese note le designazioni arbitrali per le semifinali di Supercoppa Italiana in programma tra giovedì e venerdì. Per la gara tra Bologna e Inter è stato scelto Daniele Chiffi, che sarà assistito da Rossi e Fontemurato con Dionisi quarto uomo. In sala VAR ci sarà Fabio Maresca coadiuvato da Pezzuto.

Ecco il quadro completo:

NAPOLI - MILAN    Giovedì 18/12 h. 20.00

ZUFFERLI
IMPERIALE – ROSSI M.
IV:  PEZZUTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DIONISI

BOLOGNA - INTER    Venerdì 19/12 h. 20.00

CHIFFI
ROSSI C. – FONTEMURATO
IV:  DIONISI
VAR: MARESCA
AVAR: PEZZUTO

Sezione: Focus / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 12:28
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
