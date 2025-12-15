Sono state rese note le designazioni arbitrali per le semifinali di Supercoppa Italiana in programma tra giovedì e venerdì. Per la gara tra Bologna e Inter è stato scelto Daniele Chiffi, che sarà assistito da Rossi e Fontemurato con Dionisi quarto uomo. In sala VAR ci sarà Fabio Maresca coadiuvato da Pezzuto.

Ecco il quadro completo:

NAPOLI - MILAN Giovedì 18/12 h. 20.00

ZUFFERLI

IMPERIALE – ROSSI M.

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

BOLOGNA - INTER Venerdì 19/12 h. 20.00

CHIFFI

ROSSI C. – FONTEMURATO

IV: DIONISI

VAR: MARESCA

AVAR: PEZZUTO