Le pagelle di Tuttosport partono col 6 a Sommer, giustificato da due parate nel finale. Benissimo Bisseck, voto 7, il gol ne premia il coraggio. Sufficienza ad Akanji, dominante fino all'ammonizione che gli fa perdere sicurezza. Stesso voto a Bastoni, che al solito dà il meglio nella metà campo avversaria sbagliando qualcosa nelle letture (anche sulla rete genoana).

"Compitino" per Luis Henrique: 5,5. Meglio il trio di centrali di centrocampo, tutti da 6,5: Barella esalta il suo spirito battagliero, Zielinski dirige bene le operazioni, Sucic è un fattore con la sua fisicità. A sinistra 6,5 anche per Carlos Augusto, che limita Norton-Cuffy.

In attacco Lautaro è da 7, con lo zampino sul primo gol e l'azione del secondo. Esposito arriva al 6,5, una spina nel fianco del Genoa. Dalla panchina 6 a Mkhitaryan che congela il risultato, 6 a Thuram (pericoloso di testa) e sv a Diouf e De Vrij. Altro 6,5 per Chivu: l'Inter doma il Genoa anche grazie alle sue scelte. Voto 6,5 anche per Doveri: dirige con piglio. Nel Genoa, nessuno va oltre il 6. Nemmeno Vitinha, il cui gol è l'unica cosa degna di nota della partita.