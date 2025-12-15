"Ci sono tanti modi per affogare un piccolo dolore, Lautaro Martinez ha scelto di consolarsi all’argentina: esagerando. A Genova, infatti, si è preso tutto, ogni cosa attorno: il pallone ballerino strappato a spallate nell’azione dello 0-2, la vittoria in trasferta scacciando il tabù Marassi, la testa della classifica finalmente in solitaria, quella dei cannonieri respingendo la rincorsa di Pulisic". Questo il commento della Gazzetta dello Sport alla prova super del capitano interista, trascinatore e leader di una squadra di nuovo in vetta in solitaria in campionato.

"Essere primi in classifica significa tantissimo: ci siamo presi la vetta perché abbiamo lavorato, saputo soffrire e, a prescindere da quello che si dice, abbiamo pensato a noi stessi per dare allegria ai tifosi", ha detto il Toro al termine del 2-1 del Ferraris. Ora il mirino si sposta sulla Supercoppa.

