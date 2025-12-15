Venerdì 19 dicembre inizia l'avventura dell'Inter nella Supercoppa Italiana in programma a Riad, con la semifinale che vedrà i nerazzurri opposti al Bologna di Vincenzo Italiano. Sono stati resi noti gli orari delle conferenze della vigilia: Cristian Chivu prenderà la parola giovedì 18 dicembre alle 12.30 ora italiana in compagnia di un calciatore, mentre un'ora prima spetterà al suo collega rossoblu presentarsi davanti ai cronisti. 

L'Inter sosterrà alle 10 ora italiana l'allenamento presso il Prince Faisal Bin Stadium. con i primi 15 minuti aperti ai media.

