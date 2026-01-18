Un grido che si è alzato nello spogliatoio per risuonare la carica che sembrava persa. Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus, datata 13 settembre. I nerazzurri hanno inanellato una serie incredibile di 46 punti in 18 partite, con una media punti di 2,55 che, in proiezione, rappresenterebbe quota 97. Insomma, il Biscione è tornato a far la voce grossa in campionato e soprattutto le ultime due vittorie, ottenute con le unghie e con i denti, hanno certificato un primato al momento indiscutibile.