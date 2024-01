Il suo apporto in fase offensiva è ormai una costante, e mai come quest'anno risulta determinante. Con l'assist servito a Lautaro Martinez per il gol del momentaneo 2-0 nella sfida di Monza, Federico Dimarco ha preso parte a otto reti in questo campionato (tre gol e cinque assist), eguagliando il suo record in un singola stagione di Serie A, risalente alla stagione 2020-2021 quando vestiva la maglia del Verona.