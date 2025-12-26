Intervistato da Radio FirenzeViola, l'agente e intermediario Sabatino Durante ha commentato l'ormai imminente approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina come dirigente: "Non sento Paratici da quando era alla Juventus, a Torino ha fatto bene quando lavorava con Marotta. Non so se sia migliorato o peggiorato con l'esperienza in Inghilterra, ma a Firenze deve calarsi nella mentalità giusta.

Ha fatto benissimo quando aveva Marotta dietro di sé - prosegue Durante -. Speriamo che abbia imparato a fare miracoli in Inghilterra e che li rifaccia a Firenze. Mi auguro che ripeta in viola quel che ha fatto con Marotta".