Ange-Yoan Bonny ha chiuso in anticipo il suo 2025 a causa di una leggera distorsione al ginocchio sinistro accusata in allenamento. L'Inter dovrà rinunciare al francese per circa 10-15 giorni, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. "Un nuovo check verrà fatto all’inizio della prossima settimana per capire i progressi in base alle terapie dei prossimi giorni - scrive il quotidiano romano -. La punta francese di certo salterà i match contro Atalanta e Bologna, provando a tornare tra la sfida di Parma del 7 gennaio e quella contro il Napoli quattro giorni dopo per dare un’alternativa in più all’attacco nerazzurro.