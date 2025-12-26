L'Inter abbasserà il sipario sul 2025 con la trasferta di Bergamo e la sfida contro l'Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu parlerà ai gironalisti alla vigilia del match, valido per la 17esima giornata di Serie A: l'appuntamento in conferenza stampa è per sabato 27 dicembre alle ore 12:00.

