"I nerazzurri sono i più forti, lo sono stati per tutta la stagione, è evidente: se lo meritano". Parole e musica di Duvan Zapata, intervistato oggi dal Corriere della Sera. L'attaccante del Torino affronta anche temi a tinte nerazzurre.

Il suo podio dei bomber?

"Lautaro davanti a tutti. Poi, Thuram e Lukaku. Anche se il mio preferito in assoluto non gioca più in Italia".

Chi è?

"Edin Dzeko! Troppo forte, un attaccante magnifico, completo sotto ogni punto di vista. Lo seguivo fin da quando giocava con il Wolfsburg".

Qual è il difensore che le dà maggiore fastidio?

"De Vrij".

E chi le piacerebbe avere accanto in campo, granata a parte?

"Vi indico Calhanoglu, lui guarda sempre avanti, abilissimo nel pescare le sue punte in verticale".