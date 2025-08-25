NOVARA-INTER U23 0-1
Marcatori: 22' Topalovic
Una buona Inter U23 conduce al Piola di Novara dopo 45 minuti. Ad avere la prima vera occasione è stato però il Novara, con Melgrati che ha sventato la minaccia rappresentata dal tiro di un ispirato Donadio, migliore dei suoi. Poi è salita di tono l'Inter. Prima con Kamaté, che da buona posizione ha mancato l'appuntamento con lo 0-1, poi con Topalovic. Lo sloveno ha portato avanti i suoi con un bellissimo calcio di punizione al 22'. Nella seconda metà della prima frazione il Novara si è timidamente fatto vedere in attacco, prima del miracoloso salvataggio di D'Alessio. Il terzino dei padroni di casa ha infatti evitato lo 0-2 su un bel tiro di Fiordilino al 33'. Da segnalare ben quattro ammonizioni: Prestia, Topalovic e Cinquegrano per l'Inter, Citi per il Novara.
48' - Fischia due volte Bozzetto, il primo tempo finisce 0-1 per l'Inter.
45'+1 - I tre minuti di recupero si aprono con un contropiede dell'Inter. Il tiro dal limite di Zuberek è deviato in angolo.
45' - Corner per il Novara al tramonto del primo tempo. Nulla di fatto.
41' - Aumenta l'intensità in campo: un fallo in ritardo vale il cartellino giallo anche a Cinquegrano.
39' - L'arbitro Bozzetto non cambia idea. Non c'è nulla. Si può riprendere il gioco.
36' - Qualche protesta del Novara per un contatto tra Prestia e Alberti in area dell'Inter. Zanchetta chiede l'intervento del Football Video Support.
33' - Inter all'arrembaggio adesso! I nerazzurri chiudono il Novara nella propria area di rigore. Provvidenziale il salvataggio sulla linea di D'Alessio, che respinge il tiro di Fiordilino. La conclusione del centrocampista era indirizzata nello specchio della porta con Boseggia fuori causa.
30' - Eccola la reazione del Novara! Melgrati è bravo a respingere la violenta girata di Alberti su assist di Donadio, il più vivace dei suoi.
29' - Zuberek dalla destra mette dentro un bel pallone a rimorchio: nessun compagno riesce però a intervenire nel cuore dell'area di rigore del Novara.
26' - Ancora in avanti l'Inter: Spinaccé, tra i più ispirati, sfonda sulla sinistra e calcia rasoterra a incrociare. Parata facile questa volta per Boseggia.
IL GOL: Topalovic si fa carico di battere la punizione dal centro-sinistra che lui stesso aveva conquistato in precedenza. Il tiro è impeccabile: di interno collo lo sloveno calcia forte sul palo del portiere e buca Boseggia, che non ha visto partire il pallone. Ammonito dopo il gol Topalovic per un'esultanza ritenuta provocatoria.
22' - GOOOOL DELL'INTER! PROPRIO TOPALOVIC!
21' - Bella combinazione tra Topalovic e Kamaté. Il centrocampista sloveno viene steso al limite dell'area dal neo-entrato Citi: ammonito anche lui.
20' - Primo cartellino giallo: finisce sul taccuino dell'arbitro Bozzetto il capitano dell'Inter U23 Giuseppe Prestia.
19' - Il Novara perde Khailoti. Il difensore centrale del Novara è costretto a uscire a causa di un problema fisico: entra Citi.
17' - Gigantesca occasione per l'Inter! Spinaccé sgasa sulla sinistra e mette in mezzo un cross rasoterra. Kamaté anticipa tutti ma, complice un rimbalzo sfortunato, spedisce alto da dentro l'area piccola.
15' - Ancora Donadio è bravo a ribaltare il fronte sulla sinistra, la transizione negativa dell'Inter U23 funziona e neutralizza il potenziale contropiede.
12' - Prima vera occasione della partita per il Novara. Donadio sfonda sulla destra, si accentra e calcia con il sinistro. Sul tiro deviato Melgrati è provvidenziale e mette in corner.
9' - Si fa vedere anche il Novara, a sua volta da corner. Melgrati respinge, Lorenzini dal limite si coordina e calcia. Tiro debole e centrale, blocca Melgrati.
5' - Ritmi subito alti in avvio. Spinaccé guadagna un calcio d'angolo, affidato a Cocchi. Sopra la traversa il successivo colpo di testa di Cinquegrano.
1' - Via alle danze! Inizia ufficialmente il campionato di Novara e Inter U23.
20.28 - Squadre in campo al Piola, tra pochi minuti il calcio d'inizio.
Dopo il passaggio del turno contro il Lumezzane in Coppa Italia Serie C, è tempo di campionato per l'Inter U23. L'avventura della squadra di Stefano Vecchi comincia dallo stadio Piola di Novara. Nella giornata d'apertura del girone A i nerazzurri incontrano una vecchia conoscenza: Andrea Zanchetta, ex allenatore della Primavera interista e ora tecnico dei piemontesi. Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida, in programma alle 20.30.
NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; D'Alessio, Khailoti, Lorenzini, Valdesi; Ranieri, Di Cosmo, Collodel; Donadio; Alberti, Da Graca.
Allenatore: Andrea Zanchetta
INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamaté, Cocchi; Zuberek, Spinaccé.
Allenatore: Stefano Vecchi
ARBITRO: Giorgio Bozzetto, sezione di Bergamo
ASSISTENTI: Andrea Cecchi, Alessandro Rastelli
Autore: Alessandro Savoldi
