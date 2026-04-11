L'Inter a Como (e non solo) dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, ma potrà contare su tre senatori ritrovati: Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcus Thuram. È su questi tre calciatori che oggi La Gazzetta dello Sport pone l'accento in vista della delicata trasferta che attende i nerazzurri domani sera al Sinigaglia.

Nella larga vittoria contro la Roma tutti e tre si sono resi protagonisti con gol e assist, ritrovando quella fiducia che (seppur per motivi diversi) era venuta a mancare nell'ultimo periodo. Il centrocampista sardo è in ascesa con le prestazioni (anche lui è andato in rete nella manita rifilata ai giallorossi) e si prepara alla sfida dell'ex in riva al lago, dove ha giocato sei mesi quando aveva solo 19 anni collezionando 16 partite e 2 assist in Serie B nell'annata in prestito dal Cagliari. Il turco spera invece di essersi lasciato alle spalle gli ultimi infortuni e finora ha messo comunque a referto 10 gol in stagione, mentre Tikus ha recuperato energia e fiducia prima con la Francia durante la sost poi in nerazzurro alla ripartenza del campionato, come testimoniato dai due assist serviti a capitan Lautaro e dal ritorno al gol dopo la lunga assistenza.