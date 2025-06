Il Napoli punta decisamente su Davide Frattesi per rafforzare il proprio centrocampo. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il giocatore è attratto dalla possibilità di lavorare con Antonio Conte. L'Inter ha però eretto un muro da 40 milioni, cifra considerata eccessiva dai partenopei.

Nel frattempo si è raffreddata la pista che porta a Jonathan David, su cui c'è la Juventus. Conte ha chiesto due nomi per l'attacco, uno dei quali è stato accostato all'Inter nelle ultime settimane: si tratta di Bonny, valutato 35 milioni di euro. L'altro è Lucca, per cui l'Udinese ne chiede 25.

Possibile sfida di mercato con l'Inter anche per la difesa: piacciono Beukema e Lucumì, ma il Bologna chiede 35 milioni per il primo e 25 per il secondo.