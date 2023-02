Tuttosport racconta oggi la storia di Hernikh Mkhitaryan partendo dalle sue radici, ovvero dall' Armenia , un Paese innamorato di quello che è l'idolo nazionale calcistico. I primi calci al Pynuik , seguendo le orme del padre Hamlet morto quando l'interista aveva sette anni. Molto dotato negli scacchi, laureato, un uomo che parla sette lingue e che ha vissuto in diversi Paesi tra cui il Brasile , arrivando poi alle prime grandi soddisfazioni in Ucraina e poi nel Borussia Dortmund con Jurgen Klopp .

Oggi, dopo aver vinto con Arsenal e Roma, ha già conquistato un altro trofeo all'Inter. "Mkhitaryan è una leggenda. L’Inter è un’ottima squadra, quindi possono trionfare in Champions", dice a Tuttosport l'allenatore delle giovanili dell'Urartu FC, Aram Hakobyan, ex compagno di nazionale dell'interista.