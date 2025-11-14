Durante la conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Paesi Bassi, match in programma stasera a Varsavia, Ronald Koeman, ct degli Orange, ha elencato i giocatori della squadra di Jan Urban che apprezza di più: "Lewandowski, ovviamente, è il miglior calciatore polacco: è un attaccante eccellente. Tuttavia, vale la pena notare che gli attaccanti devono essere adeguatamente serviti dai centrocampisti. Mi piace molto il gioco di Szymański, che giocava nel Feyenoord; ammiro anche Zieliński dell'Inter. Sono molto creativi e con le loro qualità possono creare un vantaggio. La Polonia ha una buona squadra, non è solo Lewandowski".