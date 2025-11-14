Quattro punte e sei possibili combinazioni: in questa stagione, il reparto offensivo dell'Inter si sta rivelando variegato e ben più munito rispetto allo scorso anno. Il paradosso è che un anno fa gli attaccanti erano 5, ora solo 4. E Chivu è stato chiaro: "Non ci sono coppie prestabilite, a seconda delle caratteristiche, tutti possono giocare con tutti". E così sta accadendo.

Come sottolinea il Corsport, il tandem principe resta la Thu-La, ma Bonny ed Esposito si stanno rivelando alternative "di lusso". Proprio ciò che era mancato a Inzaghi con i vari Arnautovic, Taremi e Correa. Mancanza che alla lunga ha debilitato anche i titolari.

"La certezza è che, a prescindere da chi giochi davanti, la squadra nerazzurra segna sempre e comunque - si legge -. L’eccezione è il tandem Thuram-Bonny, ma insieme sono rimasti in campo appena 29’: insomma, non è significativo. L’ex-Parma insieme a Lautaro, invece, assicura il maggior volume di fuoco: ben 14 reti, una ogni 26’. Appena sotto il Toro e Tikus, che permettono all’Inter di spedire un pallone nella porta avversaria ogni 33’. La curiosità, allora, è scoprire l’opposto. Vale a dire qual è la coppia con cui l’Inter subisce meno. Ebbene, meglio senza Lautaro. Nel senso che i tre tandem senza l’argentino non hanno ancora registrato una reta al passivo. C’è da dire, però, che sono anche quelli utilizzati meno. Per trovare un dato più significativo, allora forse la migliore protezione arriva dalla coppia Lautaro-Esposito: un solo gol incassato in 296’. Ad ogni modo, esiste un aspetto tecnico che, probabilmente, spiega la statistica: sia il Toro sia l’azzurro, infatti, sanno meglio dei due compagni di reparto come giocare spalle alla porta, proteggere il pallone e far salire la squadra".