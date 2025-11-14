Dopo aver messo il sigillo definitivo sulla vittoria faticosa dell'Italia sul campo della Moldova, Francesco Pio Esposito si è soffermato ai microfoni di Vivo Azzurro TV: "Se non le sblocchi, queste partite sono sempre difficili perché queste squadre si mettono tutte nella propria metà campo e non è facile trovare spazi - ha detto l'attaccante dell'Inter -. Abbiamo avuto un po' di occasioni, sbloccandola subito sarebbe cambiata la partita, invece abbiamo dovuto lottare per portarcela a casa".

Il primo gol lo avevi fatto di destra, il secondo di testa.

"Diciamo che oggi ho avuto 2-3 occasioni subito, potevo fare anche un gol in più. Sono stato contento perché non ho mollato ed è arrivato quel gol che mi serve per stare più tranquillo e sboccarmi mentalmente".

Domenica c'è la Norvegia a San Siro.

"Sarà una sfida difficile contro un avversario in crescita negli ultimi anni, è una Nazionale con giocatori forti. C'è voglia di dimostrare di portare avanti bene questo percorso".