Bene Dimarco, molto bene Esposito, senza voto Frattesi: queste le pagelle del Corriere dello Sport per i tre interisti impiegati ieri da Gattuso contro la Moldova.

Dimarco (30’ st) 6 - Dai suoi piedi l’assist per il gol di Mancini. Si dimostra fondamentale. 

Frattesi (37’ st) sv

Pio Esposito (20’ st) 6,5 - Il tiro di piatto che poco si addice ad un centravanti di razza come lui è il preludio al gol, il secondo in quattro gare. 
 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 14 novembre 2025 alle 10:48 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
