“Sotto a chi coppa”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani, con focus sulla Champions League. “Inter col Monaco, niente calcoli. Ottavi e playoff: 18 gare insieme e tanti verdetti, italiane in lotta per i primi otto posti”.

Spazio anche alle avversarie: "Milan a Zagabria servono Theo e Leao. Juve col Benfica, torna Vlahovic. Atalanta, si sogna a Barcellona”.