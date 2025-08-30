Il file San Siro arriva sulla scrivania dell'amministrazione comunale di Milano. Come riferisce il Corriere della Sera edizione milanese, ora è arrivato il momento di accelerare, con la delibera per la vendita dello stadio e delle aree intorno all’impianto in arrivo in giunta a metà settembre. Di conseguenza, il fascicolo finirebbe in Consiglio comunale entro fine mese.

"La giornata decisiva sarà il 2 settembre, giorno in cui è fissato l’incontro tra il Pd — il partito di riferimento che sostiene la giunta Sala —, la vicesindaca Anna Scavuzzo, a cui è stata affidata temporaneamente la delega all’Urbanistica, e alcuni tecnici di Palazzo Marino - si legge -. Durante il vertice potrebbe essere svelata la data dell’approdo in giunta del documento. La prossima seduta fissata è quella di giovedì 4 settembre, una data che però potrebbe essere troppo vicina per approvare la delibera, considerando che due giorni prima si avrebbe il confronto con i consiglieri. Non soltanto. Sono previsti degli incontri anche tra gli stessi membri della giunta per capire il contenuto dell’accordo tra Palazzo Marino e le società Inter e Milan. Pertanto l’ipotesi potrebbe essere giovedì 11".

Entro fine settembre va chiuso il dibattito in Consiglio per evitare che si vada oltre il 10 novembre, data nella quale scatterebbe il vincolo sul secondo anello del Meazza e di conseguenza la vendita potrebbe essere nulla. "Al momento i numeri per approvare la vendita dovrebbero esserci. Tra i 31 consiglieri di maggioranza (sindaco escluso) i contrari sono sei, i voti invece indecisi sarebbero cinque che di conseguenza potrebbero avere un peso in Aula", riferisce il quotidiano.

