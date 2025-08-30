Le condizioni di Massimo Moratti sono in lento, ma costante miglioramento. L'ex patron dell'Inter, ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano dallo scorso martedì per una polmonite, è alle prese con una situazione che Tuttosport definisce "seria e comunque sotto perenne osservazione". Moratti è ancora ricoverato in terapia intensiva: l'obiettivo dei medici è di provare ad estubarlo nelle prossime ore, qualora i progressi dovessero essere confermati.