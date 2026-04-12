C'è spazio anche per il futuro di Matteo Darmian nel nuovo video di Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Secondo l'esperto di mercato, per il difensore nerazzurro, in scadenza di contratto con l'Inter e non intenzionato a rinnovare il proprio legame coi nerazzurri, si prospetta un ritorno dal sapore romantico: mentre altre squadre si stanno informando sulla sua situazione, infatti, il Torino ha già fatto una prima proposta verbale all'entourage del giocatore per capire se ci sono i margini per rivedere Darmian indossare la maglia granata come ha già fatto per 151 volte in carriera.

Darmian in questo momento è assolutamente concentrato sul finale di stagione all'Inter, ma per il Torino rappresenta un'idea concreta per la prossima stagione e quindi ha avviato il lavoro per capire se potrà realizzare questo comeback. Il periodo, poi, per un giocatore in regime di imminente svincolo è ideale per cominciare a valutare nuove proposte.