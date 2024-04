Joshua Zirkzee, un nome che sovente è stato accostato anche all'Inter in vista della prossima stagione, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe essere il nuovo attaccante del Milan.

L'opzione del Bayern di riportarlo in Bundesliga per 40 milioni è destinata a decadere, per cui per l'olandese si spalancano le porte di altre opzioni. E la sua idea - secondo la rosea - è quella di restare in Serie A.

Il Milan ci proverà, anche se la trattativa sarà complessa. Il Bologna - secondo la Gazzetta -, quando ragiona sulla valutazione da dare a Zirkzee, pensa a Rasmus Hojlund, trasferito allo United per 75 milioni più 10 di bonus, e non può fare a meno di considerare che Joshua ha numeri simili. Insomma, parliamo di 70-80 milioni. La Gazzetta ipotizza un affare sulla base di 50 milioni più il cartellino di Saelemaekers, che il Bologna può riscattare per una decina di milioni.