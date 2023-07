Caos portieri in casa Bayern. Tempi incerti per il rientro di Neuer; Nubel e Schenk non sono andati in tournée perché stanno per lasciare il club; convocati Sommer, Ulreich e il baby Hulsmann. Inter e bavaresi continuano a trattare per lo svizzero che si è promesso a Inzaghi, ma intanto la situazione resta bloccata. "A questo punto è da capire come si comporterà Sommer in Giappone - scrive il Corsport -. Secondo quanto rimbalzato dalla Germania, infatti, ieri, ha saltato l’allenamento del mattino, prima della partenza.

E l’assenza, da molti, è stata interpretata come un messaggio per il club: ok mi portate in Giappone, ma io voglio andare via al più presto. Il nuovo snodo, quindi, diventa l’amichevole di domani con il Manchester City: chi difenderà la porta del Bayern? Già perché lo svizzero è già rimasto fuori nella prima uscita contro il Rottach Egern, la scorsa settimana. Dovesse esserci il bis, sarebbe difficile trovare una giustificazione. E il club bavarese potrebbe rendersi conto dell’inutilità di trattenere Sommer. Che poi, probabilmente, è ciò che vuole dimostrare pure il diretto interessato: accettate le condizioni dell’Inter e lasciatemi andare, tanto la mia presenza qui è superflua".