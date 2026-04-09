Il Corriere dello Sport dedica il pezzo di apertura della pagina dedicata all'Inter al futuro di Calhanoglu. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027 e l'Inter vorrebbe evitare un'estate come quella passata. Dovrà quindi confrontarsi tempestivamente con l'entourage del regista, che Chivu si terrebbe molto volentieri: sebbene Zielinski abbia fatto benissimo in sostituzione del compagno di squadra, al momento tra i due rimane un gap per generosità e spirito di sacrificio.

Non è quindi da escludere un tentativo della dirigenza per il rinnovo, ma anche se la scadenza dovesse restare la stessa il cartellino per le pretendenti non sarebbe in regalo. L'auspicio per tutte le parti è che la questione si risolva entro la partenza per il Mondiale.