Non è ancora così in discesa la situazione riguardante il possibile futuro di Ivan Provedel all'Inter. Almeno secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, che si concentra sul reparto portieri nerazzurro.

Provedel-Inter, c'è da lavorare anche sull'ingaggio

A raccogliere l'eredità di Yann Sommer come titolare sarà infatti "Pepo" Martinez, ma "a fargli da vice, secondo i piani del club nerazzurro potrebbe essere Ivan Provedel della Lazio - si legge -. In quest’ottica va inquadrato l’incontro di ieri tra la dirigenza e il procuratore del ragazzo in viale della Liberazione: le parti hanno chiarito i propri punti di vista, senza però trovare un accordo. Provedel lascerebbe a Roma non soltanto la titolarità, ma anche un anno di contratto a circa 2 milioni di euro, più di quanto l’Inter sia disposta e in un certo senso anche costretta a mettere sul piatto. La proposta dei nerazzurri non supererà infatti per una questione di buonsenso e gerarchie il milione e mezzo che percepisce Martinez, destinato come detto a essere il titolare. Sta ora a Provedel decidere se accettare tali condizioni, prima che il suo procuratore si presenti da Lotito per chiederne formalmente la cessione (l’Inter vuole mettere sul piatto circa 3 milioni) dopo qualche primo informale approccio già avvenuto".