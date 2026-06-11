Non è ancora così in discesa la situazione riguardante il possibile futuro di Ivan Provedel all'Inter. Almeno secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, che si concentra sul reparto portieri nerazzurro.
Provedel-Inter, c'è da lavorare anche sull'ingaggio
A raccogliere l'eredità di Yann Sommer come titolare sarà infatti "Pepo" Martinez, ma "a fargli da vice, secondo i piani del club nerazzurro potrebbe essere Ivan Provedel della Lazio - si legge -. In quest’ottica va inquadrato l’incontro di ieri tra la dirigenza e il procuratore del ragazzo in viale della Liberazione: le parti hanno chiarito i propri punti di vista, senza però trovare un accordo. Provedel lascerebbe a Roma non soltanto la titolarità, ma anche un anno di contratto a circa 2 milioni di euro, più di quanto l’Inter sia disposta e in un certo senso anche costretta a mettere sul piatto. La proposta dei nerazzurri non supererà infatti per una questione di buonsenso e gerarchie il milione e mezzo che percepisce Martinez, destinato come detto a essere il titolare. Sta ora a Provedel decidere se accettare tali condizioni, prima che il suo procuratore si presenti da Lotito per chiederne formalmente la cessione (l’Inter vuole mettere sul piatto circa 3 milioni) dopo qualche primo informale approccio già avvenuto".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:14 La Repubblica - Palestra, accordo col City. E all'Inter piace Cambiaso
- 11:00 Corsera - Lautaro si gioca il posto nell'Argentina: le quote dicono che...
- 10:46 Corsera - Palestra costa 60 milioni e con pochi sconti: i tre motivi dell'Atalanta
- 10:32 Bocelli: "Inter, spero nella Champions. Ho incontrato la squadra a Roma: vi racconto"
- 10:18 TS - Inter, prima la difesa: sondaggi per un giovanissimo azzurro
- 10:04 CdS - Il Cagliari ha in pugno Berenbruch: la formula concordata
- 09:50 CdS - Provedel-Inter, c'è da lavorare anche sull'ingaggio: la situazione
- 09:36 CdS - Akinsanmiro, incontro con il Pisa: la posizione dell'Inter
- 09:22 CdS - Inter, crollerà l'età media: le previsioni entro fine estate
- 09:08 Zanetti: "Lautaro sta meglio che in Qatar. Convivenza con Alvarez? Dico che..."
- 08:54 GdS - Sommer ha già trovato destinazione? Si fa sotto una nuova squadra
- 08:40 GdS - Stankovic e Akinsanmiro, l'Inter può fare cassa: riflessioni in corso
- 08:30 GdS - Provedel supera Kepa, la Lazio calerà il prezzo: ecco perché
- 08:20 GdS - Interisti in scadenza: De Vrij come Mkhitaryan, nuova pretendente per Darmian
- 08:10 GdS - L'Udinese non tratterrà Solet: c'è solo un ostacolo da superare
- 08:00 GdS - L'Inter blinda la difesa: rinnovi per Bisseck e Bastoni
- 00:00 Calcio e mercato: c'è distanza
- 23:56 Sky - Frattesi, c'è il Napoli se parte Anguissa. E rispunta il Forest
- 23:55 Mondiale, accoglienza calorosa per la Francia all'arrivo a Boston
- 23:30 Marchegiani: "Inter, Martinez e Provedel due portieri di alto livello"
- 23:15 FIFA-FIFPRO, firmato uno storico Memorandum d'Intesa: i dettagli
- 22:50 Caso arbitro somalo, Infantino: "Non possiamo controllare tutto"
- 22:35 Bocelli, Guetta e EJAE gli interpreti dell'inno del Mondiale 'DNA'
- 22:20 Hans Kraay: "Dumfries al Real? La favola ormai è completa"
- 21:50 Sky - Inter, giornata frenetica in sede: il punto su Bastoni, Solet e Provedel
- 21:35 Taremi: "Molta tensione al Mondiale, forse è solo una mia impressione"
- 21:20 Como, Ludi ammette: "Scudetto? Non fa ancora per noi"
- 21:05 Lilian Thuram: "Calhanoglu fortissimo, è tra i migliori centrocampisti al mondo"
- 20:50 I trofei del double all'Inter Store Castello: giornata speciale per i tifosi
- 20:35 Capitolo Ruggeri, la Juve si è informata. Ma le richieste dell'Atletico...
- 20:20 Jeda: "Pio Esposito può ricalcare le orme dei vecchi attaccanti"
- 20:05 Bergomi: "Dalla Juve prenderei Bremer". Poi pronostica il futuro di Chivu
- 19:50 Dida: "Ronaldo fenomenale, quando lo vidi dissi che era il nuovo Pelé"
- 19:35 Rocchi ricorda: "L'Inter mi cercava, all'inizio avevo rifiutato"
- 19:20 Sky - Inter, proposta a Darmian: ruolo da definire in società
- 19:00 Rivivi la diretta! SOLET in PUGNO, speranza per PALESTRA. Quante VISITE in SEDE: si ACCENDE il MERCATO dell'INTER
- 18:37 Inter-Solet, Felipe approva: "Profilo top, farebbe subito il titolare"
- 18:23 fcinProvedel-Inter, fumata grigia. Con la Lazio c'è molta distanza
- 18:07 Il Mapei Stadium si aggiudica il Most Valuable Field 2025/26
- 17:52 Palestra-Atalanta, aria d'addio: l'Inter ha pronta la seconda offerta
- 17:40 Malagò replica ad Abodi: "Parere chiaro, nessun problema di candidabilità"
- 17:25 Brasile, Rayan la sorpresa di Ancelotti: "È l'erede di Adriano"
- 17:11 videoL'agente di Provedel lascia la sede dell'Inter: secco no comment
- 17:01 Abodi: "Malagò? Il parere del Collegio di Garanzia si rispetta"
- 16:47 Stam: "Van Dijk e Van de Ven col Giappone. Ma Dumfries non si discute"
- 16:33 Branchini nella sede dell'Inter: ufficialmente per una visita di cortesia
- 16:28 Dumfries, Esposito, ora Akinsanmiro: l'Inter passa già all'incasso
- 16:13 Moratti e i fondi: "Non è questione di fatica, ma di prospettive future"
- 15:59 Trevisani: "Atta, potenziale grandissimo. All'Inter ottimo come mezzala"
- 15:44 videoProvedel-Inter, momento importante: è in sede l'agente Rava
- 15:37 Moratti svela: "Contatti per Messi all'Inter, il padre ne parlò con il Barça"
- 15:32 Scaloni: "Paz in forma, sembrava quello del Como". E lui: "Tante bugie"
- 15:17 L'indizio di Montipò: "Ruggeri-Juve? Può esserci anche l'Inter". E Tinti...
- 15:04 Dietrofront Bianco: l'allenatore lascia il Monza e torna in Serie B
- 14:54 fcinSondaggio dell'Inter per Ruggeri. Ipotesi realistica in un caso
- 14:40 Vieri colto di sorpresa: "Akanji gioca nella Svizzera?". Poi lo elogia
- 14:25 Akinsanmiro rimane al Pisa. Confermata all'Inter la volontà di riscattarlo
- 14:15 Seba Esposito: "Voglio l'Italia. O sarò preso in giro a vita dai miei fratelli"
- 14:00 Chivu, i primi attimi da allenatore dell'Inter: "Mi chiedevo se fossi in grado"
- 13:50 Da Esposito a Zielinski, il resoconto delle amichevoli dei nerazzurri
- 13:35 Juve, intesa con Emiliano Martinez. Ora c'è da trattare con l'Aston Villa
- 13:20 videoTinti: "Bastoni è felice all'Inter, ha la maglia nerazzurra addosso"
- 13:15 Solet-Inter, per Pasqualin tutto fatto: "Trovata anche la formula"
- 13:00 Borja Valero: "Solet alla Desailly? Non lo so, ma vedo una cosa"
- 12:46 Coda: "Il più forte attaccante che ho visto in B? Dico Pio Esposito, così..."
- 12:31 Cagliari, rinnovo di Pisacane e poi mercato. Berenbruch sempre più caldo
- 12:17 L'agente Tinti in sede Inter: possibile colloquio per il rinnovo di Bastoni
- 12:10 CF - Solet sempre più vicino all'Inter: i numeri dell'impatto a bilancio
- 12:06 Salvare il Meazza, ecco la nuova proposta di La Russa
- 12:00 videoINTER-PALESTRA, arriva l'ASSIST dell'ATALANTA. E SOLET è sempre più VICINO...